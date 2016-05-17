Самара, 17 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Операцию по пресечению незаконной игровой деятельности полицейские провели при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» регионального ГУ МВД. На момент проверки за дверью с табличкой «Ломбард» обнаружены три игорных зала, где находились 12 граждан: шесть дилеров казино, менеджеры заведения, работники охраны и обслуживающий персонал, а также один игрок 1966 года рождения. Большинство из них подтвердили факт осуществления незаконной игорной деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

mvd.ru Казино в Самаре

По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Самарской области Сергея Гольдштейна, это одно из крупнейших обнаруженных в регионе за последние годы игорных заведений. За соседней дверью располагается самарское управление Минобразования. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что в одном из домов на территории Самарского района функционирует подпольное казино. На месте происшествия сотрудники полиции задокументировали факт незаконной игорной деятельности и изъяли столы для игры в покер и рулетку, колоды карт, фишки, игровые аппараты, денежные средства в размере 58 тыс. рублей, предположительно, полученные преступным путем.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, пресс-служба главка выложила видео спецоперации.

Как отмечают наблюдатели, сведения о том, что чиновники Минобразования захаживали в соседнюю дверь с вывеской «Ломбард», отсутствуют.