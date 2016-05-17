Владимир, 17 мая, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В ходе конференции «Бренд малого города» в Суздале (Владимирская область) прошла презентация проекта «Гастрономическая карта Владимирской области». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Владимирской области, основная цель создания карты — привлечение туристов только в Суздаль и Владимир, но и в другие населенные пункты региона.

Андрей Петрович Рябушкин. Пир богатырей у ласкового князя Владимира. 1888 г

Во время презентации работала кулинарная выставка, на которой были представлены блюда из Владимира, Мурома, Гусь-Хрустального, Суздаля, Гороховца, а также некоторых городов Ивановской области. При этом в корзину брендовых продуктов попали огуречное варенье, покровский пряник, муромский калач и суздальская медовуха.

«Главный вопрос: как, не увеличивая себестоимости продукции, изменить свою площадку и привлечь туристов. Один из советов — вводить элементы общения. Туристам сегодня нравится, когда их не просто кормят, но и, например, устраивают мастер-классы по приготовлению еды», — цитирует пресс-служба автора проекта, руководителя проекта по развитию «АгроЭкоТуризм России» Екатерину Шаповалову.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что во Владимирской области появится электронный путеводитель по достопримечательностям региона. При том на путеводитель и буклеты из бюджета области будет выделено 1,4 млн рублей.