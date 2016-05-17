Владимир, 17 мая, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Владимирской области удается сохранять довольно высокие показатели собираемости взносов с населения за капитальный ремонт многоквартирных домов — по состоянию на 13 мая 2016 года 78% (в 2014 году начинали с 35%). В денежном выражении это почти 390 млн рублей. По темпам реализации программы капремонта 33-й регион лидирует в ЦФО. В некоторых муниципалитетах удалось добиться 100%-ных сборов (и даже больше с учетом погашения «старых» долгов). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области.

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«Большинство собственников никогда не накопили бы на капитальный ремонт своего многоквартирного дома без регионального оператора. И с этой точки зрения я назвала бы нашу областную программу более социальной, чем экономической. Она дает чувство защищенности гражданам и работу строительно-ремонтным организациям, а это и оживление рынка труда, и дополнительные поступления в бюджет за счет налогов», — заявила корреспонденту ИА REGNUM и.о. генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Владимирской области Ольга Лебедева.

Практика неплатежей, особенно распространившаяся после появления в соцсетях форм заявлений о том, что можно не платить за капремонт, пресекается в судебном порядке — четырех исков оказалось достаточно, чтобы переломить эту ситуацию.

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По данным регионального Фонда, в 2015 году показатель собираемости взносов составил 76% или 910 млн рублей. Из них было оплачено лишь 92% выполненных работ (на 841 млн рублей). С учетом того, что региональный оператор согласно законодательству не вправе расходовать более 95% от собранных в текущем году средств, «недобор» составил 3%. Сказалась недостаточная квалификация подрядчиков, столкнувшихся с большими объемами работ и предоставлявших неточные «дефектные» ведомости, а также некорректные перечни домов, составлявшихся муниципалитетами и подлежащих ремонту. Местные власти распределяли и без того скромные лимиты средств муниципального образования на слишком большое количество объектов. Все «недоделки» перешли на 2016 год.

Отныне, по словам представителя регионального оператора, для обеспечения корректности данных для муниципалитетов введена система жестких лимитов. Иными словами, сколько собрали, на столько и отремонтировали. Кроме этого, с 2016 года к ремонтам стали активнее привлекать также управляющие компании.

«У каждого муниципального образования есть свой предел собираемости. Раньше они еще могли пользоваться денежными средствам из общего «котла», но теперь возможность ремонта на местах будет зависеть от того, сколько там собрано средств. В соответствии с Жилищным кодексом местные власти смогут тратить не менее 80% и не более 90% от фактически собранной суммы в течение года. Это доведено до глав муниципалитетов», — сообщили в фонде.

Собранные средства расходуются в рабочем режиме по мере выполнения работ. Как отметили в фонде, на депозитах (на срочных вкладах) денежные средства со счета регоператора не размещаются в связи с отсутствием нормативного акта. Порядок размещения временно свободных средств регионального оператора должен быть определен Правительством РФ (в настоящее время данный документ проходит согласование).

Для размещения средств собственников, формирующих фонд капремонта в общем «котле», у регоператора по итогам конкурсного отбора выбран один из коммерческих банков. На остаток средств на счетах банком ежемесячно начисляются проценты из расчета 4,1% годовых, которые согласно законодательству расходуются исключительно на капремонт. Что касается размещения средств, находящихся на спецсчетах, то там такой «строгости» нет, а собственники решают вопрос размещения своих накоплений самостоятельно на общем собрании.

В планах руководства фонда капремонта Владимирской области на 2016 год — ремонт 624 многоквартирных домов. За два года действия программы отремонтировано 1047 домов. С 2017 года планируется на все объекты, вошедшие в краткосрочные программы, разрабатывать проекты, которые будут включать в себя и дефектные ведомости. Проекты будет разрабатывать специализированная организация, отобранная по конкурсу.