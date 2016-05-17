Бишкек, 17 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии арестовали члена оппозиционного движения «Народный парламент» Александра Гусева, пытавшегося помешать проведению обыска в доме одного из лидеров этого политического объединения, проходившего в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту подготовки госпереворота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности сегодня, 17 мая.

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«В присутствии понятых и представителя домового управления, не подчиняясь законным требованиям сотрудников ГКНБ, указанный гражданин, угрожая применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, воспрепятствовал проведению следственного действия», — подчеркнули в ведомстве.

В отношении задержанного оппозиционера возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Угроза применения насилия в отношении представителей власти» и «Воспрепятствование производству следствия». Александр Гусев водворен в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 13 мая 2016 года спецслужбы Киргизии арестовали лидеров оппозиционного движения «Народный парламент», подозреваемых в подготовке государственного переворота. 14 мая Первомайский районный суд Бишкека избрал задержанным оппозиционерам в качестве меры пресечения заключение под стражу в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности сроком на два месяца.