Пермь, 17 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Кунгурский городской суд Пермского края рассмотрел дело по обвинению оперуполномоченного межрайонного отдела полиции по пункту «а» статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Капитан полиции приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР

pixabay.com В тюрьме

По версии следствия, полицейский избил 17-летнего юношу, задержанного по подозрению в причастности к похищению наркодилера, который продал некачественный «спайс». В пресс-службе СУ СКР особо подчеркнули, что позже потерпевший и его соучастники за совершение этого преступления были осуждены к различным мерам наказания.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение двух лет уголовное дело об избиении парня полицейским под разными предлогами не возбуждалось, а сам страж порядка Артём Пятилов продолжал трудиться в должности оперуполномоченного. Кроме этого, полицейский расследовал дело о похищении не абстрактного наркодилера, а своего брата. Приехав домой к предполагаемому обидчику родственника, он убедил его мать, что заберет ее сына в отделение лишь для дачи пояснений и ее присутствие при этом не требуется, а его собственные действия происходят в рамках закона. Юношу начали бить кулаками уже в салоне автомобиля, а затем в отделе полиции руками и ногами, а также головой об стену, вызвав сотрясение мозга и перелом грудины.

Отметим, что потерпевший прошёл исследование на детекторе лжи, обвиняемый же и свидетели со стороны полиции отказались от этой процедуры.

Подробности судебного заседания корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермском региональном правозащитном центре (ПРПЦ). По словам правозащитников, Артём Пятилов после вынесения приговора в зале суда нецензурно оскорбил потерпевшего и членов его семьи, заявил, что «он ещё вернётся», а престарелой бабушке потерпевшего пожелал смерти.

До этого суд заслушал более 20 коллег подсудимого. Большинство допрошенных полицейских стремились выгородить Пятилова, путались в противоречиях и отказывались от показаний, данных в ходе следствия. Помимо этого, на одном из судебных заседаний появился свидетель — молодой человек, который заявил, что это не полицейский, а он избил потерпевшего. Однако судья Елена Панова отвергла эти показания из-за их противоречивости и несогласованности со всеми материалами дела и вынесла обвинительный приговор.