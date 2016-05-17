Ярославль, 17 мая, 2016, 13:24 — ИА Регнум. 72,5% автобусов ярославского МУП «ПАТП-1», которое осуществляет общественные пассажирские перевозки, выработали нормативный срок амортизации. Об этом говорится в отчете мэрии города об организации и перспективах развития транспортного обслуживания Ярославля. У городского электрического транспорта (ОАО «Яргорэлектротранс») количество подвижного состава со сверхнормативным сроком амортизации ниже — 38%.

фото сайта patp76.ru

Такое состояние общественного транспорта стало следствием недофинансирования из бюджета города, которое происходит ежегодно. В числе других проблем назван кадровый дефицит, связанный с низким уровнем заработной платы на предприятиях. Так, средняя зарплата в 2015 году составила 19,8 тыс. рублей, что ниже среднего по городу.

Городской общественный транспорт также страдает от конкуренции с частными маршрутными такси. В 2015 году всего в городе было перевезено 123,5 млн пассажиров, из них общественным транспортном — 75,1 млн, а маршрутками — 48,4 млн.

При этом в отчете говорится, что 72% жителей города в 2015 году были удовлетворены работой транспорта. Такие данные следуют из отчета «Института стратегических инициатив».