Волгоград, 17 мая, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Волгограде участились случаи обстрелов городского электротранспорта из пневматического оружия. Как сообщили ИА REGNUM пресс-службе мэрии города, личности хулиганов пока установить не удалось, их разыскивает полиция.

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Последний подобный случай произошел накануне, 16 мая, на остановке «Библиотечная» в Краснооктябрьском районе Предположительно выстрелом из пневматики была разбита форточка водителя троллейбуса, следующего по маршруту №8 в сторону Спартановки. По счастливой случайности в результате хулиганских действий никто не пострадал.

Четыре трамвайных вагона были сняты с маршрутов в связи повреждениями, нанесенными в результате обстрела из пневматического оружия неизвестными лицами в прошедшие выходные. Так, по информации МУП «Метроэлектротранс», утром 14 мая нападению хулиганов подвергся скоростной трамвай СТ-2, следовавший в сторону конечной станции «Ельшанка». При подъезде к остановке «Европа Сити-молл» неизвестными со стороны улицы было разбито третье большое боковое окно с форточкой в одном из трехсекционных вагонов. Менее получаса после этого события при аналогичных обстоятельствах в таком же вагоне было разбито восьмое боковое стекло с форточкой. К счастью, никто из пассажиров и работников МУП «Метроэлектротранс» не пострадал. Вагоны были сняты с линии.

«В связи с угрозой дальнейшего повреждения подвижного состава, а также на время проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции, движение по маршрутам скоростного трамвая было приостановлено на 30 минут», — добавили в мэрии.

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А вечером 15 мая в Советском районе на трамвайном перегоне «Ул. Чебышева — «Заря Волгограда» с разницей в десять минут произошли еще два аналогичных ЧП: было разбито стекло в трамваях маршрутов №4 и №3. Пострадавших нет, вагоны были сняты с линии и направлены в депо.

МУП «Метроэлектротранс» уже оценил нанесенный хулиганскими действиями ущерб. Речь идет о сумме почти в 100 тысяч рублей. Виновным грозит солидный штраф, их также могут привлечь и к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, трамваи и троллейбусы города несколько лез назад также подвергались атакам хулиганов. Однако вандалы тогда предпочитали портить горэлетротранспорт с помощью баллончиков с краской.