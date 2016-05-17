Москва, 17 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Законопроект об информационном обеспечении приватизации и продаже госимущества правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Предлагается выделить один сайт, имеющий федеральное значение и специализирующийся на размещении информации о торгах, — сайт torgi.gov.ru, а все остальные сайты устанавливаются в качестве дополнительных источников информации о приватизации.

ИА REGNUM Госдума

Устанавливается и требование ко времени размещения информации на этом сайте — не позднее 10 часов утра того дня, когда информация должна размещаться в соответствии с законодательством о приватизации.

Авторы также предлагают переход на оплату вознаграждения продавца за счет победителя аукциона (или иной формы продажи) за счет средств покупателя отдельно от оплаты им цены продажи имущества. «Принцип применяется аукционными организациями по всему миру и является традиционной формой организации взаимоотношений между организатором торгов и покупателем», — указали в правительстве. Подобная форма оплаты услуг продавца имеет еще один положительный эффект, а именно сокращение бюджетных расходов на проведение приватизации, поскольку бремя оплаты услуг организатора торгов (продавца) перекладывается с бюджета на победителя торгов, отмечают авторы, в условиях напряженной экономической ситуации в стране следует обращать особое внимание на предложения, которые могут сократить расходы бюджетов всех уровней.

Предлагается механизм вознаграждения независимого продавца, который уже применяется в практике продажи высвобождаемого движимого военного имущества, распространить на другие сферы. Такой механизм упраздняет необходимость планирования в бюджете соответствующих сумм и сокращает расходы на их администрирование, высвобождает средства бюджета, которые иначе были бы связаны в силу их резервирования для оплаты услуг независимых продавцов, повышает оперативность расчетов с независимыми продавцами и их заинтересованность в успешном проведении сделок приватизации, отмечают в правительстве. В то же время, указали авторы, для покупателя этот способ вознаграждения продавца не является обременительным, потому что общая уплачиваемая им сумма соответствует его возможностям приобрести имущество точно так же, как если бы он уплачивал только цену продажи, определенную по итогам торгов.

При этом бюджетное финансирование расходов на оплату услуг независимого продавца сохранится для особо крупных сделок по приватизации федерального имущества по решениям правительства РФ, так как в этих случаях имущество не продается на торгах, а условия сделок определяются решением правительства РФ.