Москва, 17 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Острая фаза конфликта в Нагорном Карабахе уже прошла. Об этом 17 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, [такая фаза прошла,] необходимые оценки были даны нашим министром иностранных дел [Сергеем Лавровым]», — сказал Песков.

По его словам, Кремль хочет «надеяться на то, что есть основания для сдержанного оптимизма в том плане, что это позволит продолжению более устойчивого периода».

Напомним, вечером 16 мая в Вене президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в обсуждении, организованном по инициативе глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и при участии госсекретаря США Джона Керри, главы МИД России Сергея Лаврова, министра по европейским делам Франции Арлема Дезира.

Во встрече приняли участие главы МИД Армении и Азербайджана, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, сопредседатели МГ ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрие (Франция), личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как сообщили в пресс-службе президента Армении, на встрече обсуждалась создавшаяся в результате грубого нарушения перемирия в зоне нагорно-карабахского конфликта в начале апреля ситуация и пути выхода из нее.

Представители стран-сопредседателей МГ ОБСЕ подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения соглашений от 1994 и 1995 гг. об установлении и укреплении перемирия.

Достигнута договоренность предпринять шаги в этом направлении, а также в направлении мониторинга и внедрения механизмов расследования инцидентов, расширения возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, возможного возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта.

«В июне президенты Азербайджана и Армении согласуют время и место своей следующей встречи, на которой с учетом того, что уже было сделано в рамках политического процесса, продолжится работа по согласованию параметров окончательного урегулирования нагорно-карабахской проблемы», — заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи в Вене.