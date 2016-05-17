Астана, 17 мая, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Казахстанцев за год стало больше на 257 100 человек, сообщило сегодня, 17 мая, Министерство национальной экономики республики.

Женшина-казашка в свадебном наряде на лошади. 1911-1914

«Численность населения страны на 1 апреля 2016 года составила 17 млн 733 тысячи 200 человек, в том числе городского — 10 млн 113 тысяч 800 (57%), сельского — 7 млн 619 тысяч 400 человек (43%). По сравнению с 1 апреля 2015 года численность населения увеличилась на 257 тысяч 100 человек или 1,47%», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство также приводит данные о рождаемости и смертности и информирует, что естественный прирост (разница между количеством родившихся и количеством умерших за определенный период времени) населения Казахстана в январе-марте 2016 года по сравнению с январем-мартом 2015 года увеличился на 6100 человек (10,4%) и составил 65 тысяч человек.

Напомним, в апреле Комитет по статистике сообщал о росте рождаемости в стране — на 5,8%. Вместе с тем, в ведомстве отметили и отрицательное сальдо миграции.