Кишинёв, 17 мая, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В гагаузском городе Чадыр-Лунга в ночь на 17 мая произошел пожар в доме бывшего башкана (главы) Гагаузии Михаила Формузала. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что огонь уничтожил три комнаты и крышу дома. Пострадавших в результате пожара нет: в доме на момент пожара никого не было. В полиции не исключают версию поджога.

Kodru Михаил Формузал

Сам Формузал также уверен в версии о поджоге. «Я не сомневаюсь в том, что это поджог, однако необходимо дождаться соответствующего заключения специалистов. Для моей семьи это очередное испытание, связанное с моей политической деятельностью. Через многое прошли, пройдём и через это», — заявил бывший лидер Гагаузии комратскому изданию Budjak online.

После окончания второго мандата главы Гагаузии Михаил Формузал приостановил участие в политической деятельности и сложил с себя полномочия председателя Партии регионов, которую возглавлял. В то же время он регулярно выступает с политическими комментариями, критикуя нынешнего башкана Ирину Влах.