Тбилиси, 17 мая, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который несколько месяцев назад заявил о намерении заняться политикой в Грузии и баллотироваться в парламент страны, отказался от этой идеи после встречи с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили. Об этом в интервью грузинской газете «Ахали Таоба» сообщил вице-спикер парламента Грузии Мурман Думбадзе, который после начала Черновецким политической активности в Грузии объявил ему поддержку и пообещал помощь в создании партии.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Грабьте город, Киса!

По заявлению Думбадзе, после встречи с Иванишвили Черновецкий вначале сообщил, что не будет участвовать в выборах с партийными списками, но выдвинет свою кандидатуру в качестве мажоритария. Позднее же стало известно, что он решил окончательно отойти от политической деятельности.

«Бывший мэр Киева поясняет, что принял это решение в результате опроса. Я в эту версию не верю и уверен, что это решение принял не он, а Бидзина Иванишвили. Не исключаю, что они встретились друг с другом и приняли совместное решение. Несмотря на это, я и мои друзья остаемся в политике», — подчеркнул Мурман Думбадзе.

Он предполагает, что Черновецкий ушел из политики взамен на тот бизнес-проект, осуществить который хотел давно.

Думбадзе в беседе с изданием не исключил, что Черновецкий использовал его имя для достижения своей цели и привлечения внимания Бидзины Иванишвили к своей персоне.

Леонид Черновецкий уже несколько лет живет в Грузии, в приморском городе Кобулети, где в основном занимается благотворительной деятельностью. Из-за открытых им детских пансионов у него были проблемы и конфликт с министерством здравоохранения Грузии, так как эти детские дома не соответствовали принятым в стране стандартам.