Минск, 17 мая, 2016, 13:13 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 мая планирует посетить Италию и Ватикан — это будет первый визит руководителя постсоветской республики после снятия с него санкций Евросоюзом. Об этом 16 мая проинформировала «Российская газета», а 17 мая информацию планируемом визите подтвердила пресс-служба президента Белоруссии.

По информации российского издания, запланированы переговоры руководителя постсоветской республики с президентом Италии Серджио Маттареллой и Папой Римским Франциском. Больших подробностей о визите нет. Впрочем, и «жесточайшего прорыва» от этого визита тоже никто не ждёт.

Отметим, что накануне финала президентской кампании 2015 года в Минске желали видеть как можно больше западных политиков, однако Евросоюз и США, а также их ближайшие партнёры применяли санкции к белорусским чиновникам и госпредприятиям, понизив также уровень контактов. Исключением можно считать Ватикан, на который Александр Лукашенко особенно уповал в стремлении добиться снятия западных санкций. В феврале Евросоюз в очередной раз ослабил санкционное давление, резко сократив «чёрные списки» белорусских физлиц и юрлиц, однако не отменил санкции как таковые — формально они продолжают действовать.

Лукашенко неоднократно приглашал глав Римско-католической церкви посетить Белоруссию, что расценивалось как прямой вызов Русской Православной церкви, канонической территорией которой является белорусская земля. Бенедикт XVI, а затем и Франциск вежливо благодарили за приглашение, но отнюдь не горели желанием вступить в конфликт патриархом Кириллом. Лукашенко также предлагал организовать встречу глав РКЦ и РПЦ в Белоруссии, но таковая состоялась в аэропорту Гаваны.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко неоднократно посещал Ватикан, в том числе с внебрачным сыном Николаем. В Минске действуют посольство Ватикана и представительства католических орденов. Лукашенко считает себя «православным атеистом», иногда им овладевает непреодолимое желание выступить со скандальными заявлениями на тему религии (например, реформации Православия) или организовать политическое шоу в православном храме, однако всё это не мешает РПЦ награждать руководителя республики церковными орденами и молиться о его здравии.