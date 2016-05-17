Москва, 17 мая, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Сроки вступления в силу решения собственников жилья о прекращении формирования фонда капремонта на счете регионального оператора сокращаются с двух лет до одного года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Законопроект был инициирован группой депутатов от фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Сейчас срок вступления в силу решения собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капремонта на спецсчете составляет 2 года после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переходе к формированию фонда капремонта на спецсчете. «Это означает, что собственники помещений, принявшие решение об изменении способа формирования фонда капремонта, должны продолжать вносить в «общий котел» в течение 2 лет, и только после истечения двухлетнего срока региональный оператор перечислит средства на спецсчет», — отмечают авторы законопроекта, подчеркивая, что норма ущемляет права собственников многоквартирного дома.

В связи с этим законопроектом предлагается сократить двухлетний срок вступления в силу решения собственников жилья о выходе из «общего котла» до 1 года, поскольку актуализация региональной программы капитального ремонта должна осуществляться не реже 1 раза в год. Такой подход определяет одинаковые временные рамки планирования расходов регионального оператора на финансирование капремонта с учетом вывода части средств на спецсчета.

«38 субъектов федерации — а по закону субъект РФ вправе устанавливать срок меньше, чем 2 года — установили сроки 3 месяца перехода, один квартал, со счета регионального оператора на спецсчета дома. У нас почти меньше половины субъектов РФ приняли такие законопроекты. Если мы проголосуем сейчас, это будет знаком для наших региональных властей о принятии местных региональных законов», — отметил один из авторов законопроекта Андрей Руденко.