Москва, 17 мая, 2016, 13:11 — ИА Регнум. У Кремля нет новостей относительно перспектив обмена бывшей украинской военной Надежды Савченко, осуждённой на 22 года в России, на двух граждан РФ, осуждённых на Украине. Об этом 17 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Пока нет каких-то новых элементов», — сказал Песков.

По его словам, был «обмен мнениями на этот счет», о чём и сообщал Кремль — «о судьбе граждан, но, тем не менее, чего-то нового сказать не могу».

Напомним, 22 марта гражданка Украины Надежда Савченко была признана Донецким городским судом Ростовской области причастной к убийству 2-х журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. Суд приговорил экс-военнослужащую Украины к 22 годам пребывания в колонии общего режима.

Позже суд Киева огласил приговор гражданам РФ — Александру Александрову и Евгению Ерофееву, которых на Украине считают «бойцами ГРУ», и приговорил каждого к 13 годам заключения.

Отметим также, что ранее глава Минюста Александр Коновалов заявил, что Министерство юстиции РФ не прорабатывает схему обмена бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

По словам чиновника, процесс экстрадиции долгий и не связан с какими-либо обменами, «здесь речь просто идет об исполнении межгосударственных, как правило, двухсторонних механизмов».

«При наличии согласия 3-х сторон — передающей стороны, принимаемой стороны и самого осужденного — такая передача происходит, и такая практика у РФ есть с государствами, с которыми ее эти двухсторонние механизмы связывают, — добавил глава Минюста РФ. — Здесь это совершенно обычная история».