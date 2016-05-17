Ярославль, 17 мая, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В 2015 году программа поддержки промышленных предприятий в Ярославской области была недофинансирована почти на 70 млн рублей. Эти деньги правительство региона намерено выплачивать из средств, запланированных на текущий год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

По данным правительства, озвученным 17 мая на заседании комитета по экономической политике Ярославской областной думы, объем финансирования целевой программы развития промышленности Ярославской области и повышения ее конкурентоспособности в 2015 году составил 199 млн рублей. Объем исполнения — 176 млн, причем выплачено предприятиям лишь 108. Остальное перешло в виде кредиторской задолженности и, по планам правительства, будет выплачено из средств программы 2016 года. На текущий период в бюджете на поддержку промышленных предприятий заложено 200 млн рублей. Увеличивать эту сумму не планируется. Таким образом, отметили депутаты, объем поддержки промышленных предприятий в этом году уменьшился уже почти на 70 млн рублей.

Как сказал председатель комитета Александр Кучменко, и оставшиеся деньги могут оказаться неосвоенными. Дело в том, что в программу внесено условие об ограничении размера субсидии, предоставляемой предприятиям, в зависимости от уровня налоговых поступлений в областной бюджет. Так, в прошлом году господдержку получили 64 предприятия региона. В целом по ним наблюдается положительная налоговая динамика, но вот 20 из них объемы налоговых выплат снизили. В их числе — «Р-Фарм», завод «Агат», «Европейские подъемные машины», «МТК-Пресс», «Русские краски», ООО «Эко», «Рембытмаш», ЯЗДА, Ярославский завод резиновых изделий, Ярославский завод силикатного кирпича, Ярославский полиграфкомбинат, судостроительный завод.

В целом по итогам первого квартала текущего года в результате применения «налогового фильтра» заявки соискателей субсидии, поданные на 58 млн, удовлетворены лишь на 35. Александр Кучменко предполагает, что «налоговый фильтр» был специально создан для того, чтобы снизить расходы бюджета на эти цели.

«Мы эти деньги можем и не освоить из-за этого фильтра и с громкими заявлениями о том, что поддерживаем промышленность, в известном месте окажемся. Необходимо рекомендовать правительству финансировать программу полностью, имея в виду, что мы 70 млн держим с прошлого года. С другой стороны — это долг, значит, надо увеличивать финансирование программы в этом году. Но с учетом «фильтра» средства не будут востребованы. Лукавые у нас цифры — заявляем по 200 млн каждый год, а фактически исполняем другие обязательства и ставим ограничения», — констатировал Кучменко.

Директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов возразил, что никакого лукавства нет, просто общий объем налоговых поступлений по сравнению с предыдущим периодом снизился — приходится выживать в тех условиях, которые есть. В связи с этим поддерживать надо те предприятия, которые расширяют объемы и увеличивают налоговые отчисления в бюджет.

«Согласен, должен быть персонифицированный подход, но при этом должны быть общие правила игры. В условиях существующей экономической ситуации наше правительство понимало, что объемы налоговых поступлений снизятся — что оно сделало, чтобы поддержать работу предприятий и предотвратить этот спад?» — поинтересовался депутат Иван Парамонов, генеральный директор ЗАО «Р-Фарм».

Однако Александр Кучменко все-таки вынудил заместителя председателя правительства области Михаила Крупина признаться в том, что «да, фильтр подогнали».

«Давайте укладываться в те правила игры, которые существуют», — резюмировал Крупин.