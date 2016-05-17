Грозный, 17 мая, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Энерговоры, похитившие электричества на 93,6 млн рублей, вернули энергопредприятиям СКФО более половины суммы. Как сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе МРСК Северного Кавказа, всего в 1 квартале 2016 года в различных субъектах округа было поймано за руку 3196 энерговоров, пользовавшихся светом без приборов учета и без договоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

В ходе рейдов, проведенных энергетиками в том числе в выходные дни, в вечерние и ночные часы, было выявлено 387 случаев безучетного потребления электроэнергии юридическими лицами. Среди потребителей-физлиц за это время уличены в краже света 2523 человека. По всем фактам воровства предъявлено к оплате 47,2 млн рублей.

Еще 114 юридических лиц пользовались электричеством вовсе без составления договоров с компаниями-поставщиками. В сумме они незаконно нажгли света на 22,9 млн рублей. За это же время 168 физических лиц, не имевших договоров на поставку электроэнергии, нанесли ущерб энергетикам на 23,5 млн рублей. В настоящее время оплачено всего 2,1 млн рублей.

Как отмечают в компании, общее число фактов нарушений в текущем году снизилось по сравнению с тем же периодом 2015 года, однако из-за того, что суммы штрафов значительно выросли, на 37,4% увеличилась сумма, предъявленная нарушителям к оплате.

Напомним, общая задолженность субъектов СКФО за свет в 2015 году выросла на 17%. Больше всего вырос розничный долг в Дагестане — на 4,3 млрд рублей, а самый низкий уровень расчетов показала Ингушетия — оплачено лишь 65%, сообщал «КоммерсантЪ».

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