Москва, 17 мая, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Совфеде увидели несообразность в заявлении президента Украины Петра Порошенко о том, что победа Джамалы в «Евровидении» будет способствовать возвращению Крыма Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. «Утверждение Петра Порошенко, что победа Джамалы в конкурсе «Евровидение-2016» будет способствовать возвращению Крыма Украине — полная бессмысленность и несообразность. Как говорят в подобных случаях, в огороде бузина, а в Киеве дядька», — отмечает член Совфеда Франц Клинцевич.

council.gov.ru Франц Клинцевич

По его словам, «особенно пикантно это утверждение выглядит на фоне петиции об отмене результатов «Евровидения», которая уже набрала более 150 тыс. голосов».

«Любые попытки наложить политику на искусство изначально ничтожны уже по самой своей сути, а потому всегда проигрышны», — заключил Клинцевич.

Зрители международного песенного конкурса «Евровидение» начали собирать подписи против итогов конкурса. Петицию, которая появилась на сайте Change.org, уже подписали более 180 тыс. человек. Автором обращения выступил житель Еревана Артур Оганесян. По его мнению, победителем конкурса в 2016 году был признан не тот, кто должен был выиграть. Его позицию поддержали жители Великобритании, Франции, Германии, Испании, Австралии, Сербии, Швеции, России, Украины и других стран. Вместе с тем президент Украины Порошенко считает, что победа украинской певицы Джамалы в конкурсе «Евровидение-2016» будет способствовать возвращению Крыма Украине, сообщила пресс-служба главы государства.