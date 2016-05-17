Вашингтон, 17 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. При обсуждении второго матча серии «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», закончившийся победой «Питтсбурга» со счетом 3:2, СМИ отмечают великолепную игру молодого голкипера «Тампы» Андрея Василевского, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на участников матча.

lightning.nhl.com Андрей Василевский на воротах во время матча серии «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Спортивные обозреватели сходятся во мнении, что к Василевскому не может быть претензий по пропущенным в игре голам. Отразить удар Каллена он не смог из-за Палата, помешавшего ему занять нужную позицию.

За неотраженный удар Кессела обозреватели возлагают ответственность на Шустра, а третий гол Кросби забил из-под Хедмана, закрывшего своей спиной видимость Василевскому. Главный тренер «Тампы» Джон Купер назвал Василевского главной причиной того, что игра дошла до овертайма.

Андрей Василевский впервые вышел на лед в стартовом составе «Лайтнинга» в первом матче с «Питтсбургом» и обеспечил команде победу. Во второй встрече он смог отразить 37 атак на свои ворота, хотя «Пингвинз» строили планы на игру в расчете на неопытность Василевского.