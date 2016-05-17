Москва, 17 мая, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Является ли просьба Украины о поставках российской нефти на Украину голосом разума или единичным прорывом, задался вопросом директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сегодня, 17 мая.

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Просьба

«Это полностью противоречит всей философии современного Киева, потому что и прошлое правительство, и нынешнее правительство вроде бы декларирует идею полного отказа от России. Это является едва ли не основной философией действий украинской власти. Например, господин Яценюк перед своей отставкой говорил, что самое главное достижение заключается в том, что экономика Украины стала еще дальше от России, и мы фактически достигли независимости. В этом плане очень интересно, является ли это предложение все-таки неким голосом разума, и будет ли новое правительство в этой связи более вменяемым, чем прошлое», — отметил Симонов, комментируя информацию о намерении украинской стороны заполнять российской нефтью трубопровод Одесса-Броды.

По мнению аналитика, определенная надежда здесь есть. По крайней мере, то, что украинская власть обращается к России с просьбой выделить ей дополнительные объемы нефти — это абсолютно неожиданно в контексте всего того, что делало правительство Яценюка.

«Возникает еще раз вопрос: новый министр энергетики в большей степени будет прагматиком, и новое правительство будет в большей степени прагматичным или же оно будет по-прежнему таким же идиотичным, как это было в прошлые разы, когда была политическая цель, а дальше под эту цель версталось все остальное? — рассуждает эксперт — Я могу перечислять много идей Украины на тему избавления от России. Там один смешнее другого: выращивание вербы уникального растущего сорта, закупки угля в Южной Африке, закупка урана в Австралии и так далее», — говорит директор ФНЭБ, добавляя, что кончилось все тем, что, действительно, из-за обвала экономики на Украине, из-за теплой зимы, из-за роста цен на газ и сокращения потребления в коммунальном секторе произошло сокращение потребления российского газа. Однако это не достижение украинской власти, а свидетельство глубочайшего кризиса в ее экономике.

Что касается использования трубопровода Одесса-Броды под российскую нефть, то Константин Симонов отметил, что нефтепровод Одесса-Броды — это как Баку-Тбилиси-Джехан — это трубы, которые были использованы для демонстрации вывода на европейский рынок не российской нефти:

«Одесса-Броды вообще был построен для того, чтобы вывести нефть каспийского региона в Европу, в Польшу. Там сразу возникли вопросы, как, чем его заполнять. Вокруг него пляски и при прошлой власти, правительстве Януковича использовали как демонстрацию того, что можно обойтись без России, потому что Янукович же тоже такую политику проводил. И то, что сейчас правительство Украины просит нас, во-первых, дать нефть, — это уже неожиданно, во-вторых, дать нефть по нефтепроводу Одесса-Броды, который строился для того, чтобы поставлять не российскую, а наоборот, антироссийскую нефть — это еще более показательно».

Почему именно российская нефть?

Еще более показательной оказывается ситуация с рассуждениями о дополнительных поставках нефти из Ирана, которую мог бы экспортировать Киев. Однако этого не происходит и трубопровод хотят заполнить российской нефтью, почему?

«На самом деле все просто да непросто. Масса сказок идет про объемы поставок иранской нефти. Те цифры, которые называет иранское руководство просто не бьются друг с другом. Мы внимательно следим за тем, что говорит министр нефти Ирана, он говорит вещи, которые друг с другом никак не связаны. Из этого я делаю вывод, что просто Иран медлит, что хочет, и это с удовольствием тиражируют западные агентства, даже не удосужившись посмотреть, что они сами писали про Иран недели две назад. И это показывается, что если бы была иранская нефть в неограниченном количестве, то Одессу-Броды заполняли бы, конечно, иранской нефтью, а не российской», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что возникает вопрос: можно ли это оценить как свидетельство того, что новое украинской правительство будет хоть чуть-чуть прагматичнее и откажется от этого идиотичного лозунга: «Делаем все, лишь бы быть подальше от России». Или же это разовый проблеск надежды. Какой-то там чиновник подсчитал это все и сказал: «Ребята, нам вот нужно, давайте напишем». И сейчас ему вообще по мозгам дадут, скажут: «Что за диверсию вы здесь устроили? Зачем вы Россию привлекли? Что вы нас позорите?».

«Я этого тоже, кстати, не исключаю, заявят, что какой-то чиновник уволен, это ошибка, никакой российской нефти покупать не будем. Поживем — увидим. Я думаю, что рано или поздно экономическая ситуация на Украине будет толкать страну к более прагматичным решениям. Иначе они просто доведут страну и превратят ее в такое феодальное государство с ярко выраженным сельхоз укладом», — подытожил аналитик ФНЭБ.

Напомним, что ранее, 16 мая, RNS со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу сообщила, что украинская сторона просит у России нефть, чтобы заполнить нефтепровод Одесса-Броды. Так, 120 тыс. тонн нефти необходимо Украине и $40 млн. Сейчас стороны проводят по этому поводу переговоры, в который участвуют Минэнерго стран, транспортная монополия «Транснефть» и добывающие компании.