Красноярск, 17 мая, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Мороженое «Обамка», произведенное на фабрике компании «Славица» в Набережных Челнах и вызвавшее реакцию зарубежных СМИ, появилось в продаже в киосках Красноярска, сообщает 17 мая «НГС.Красноярск».

Новый продукт поступил в продажу неделю назад, однако жители города приобретают шоколадное эскимо довольно охотно, рассказал корреспонденту издания продавец киоска на улице Карла Маркса. Стоимость мороженого составляет 21 рубль, на упаковке указана дата производства — 28 апреля этого года.

Покупателям мороженого продавцы дают ознакомиться со своего рода пояснительной запиской — распечатанным материалом одного из СМИ, где говорится, что при создании упаковки дизайнер брал за основу образы из советского мультфильма 1970 года «Катерок» о тропическом острове Чунга-Чанга.

«По словам представителей фабрики, им просто понравилось такое название, которое, по их мнению, является забавным. Руководство находящегося на территории Татарстана молочного предприятия подчеркнуло, что в названии мороженого нет какого-либо политического подтекста», — говорится в записке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая этого года, после того, как в западных СМИ появились отклики на выпуск в Набережных Челнах мороженого под названием «Обамка», выпуск продукции был прекращен. Представители предприятия «Славица» заявили, что партия была пробной и дальнейшего выпуска продукции не будет.

Мороженое «Обамка» представляет собой шоколадное мороженое в шоколадной глазури, на упаковке которого помещено изображение темнокожего мальчика с серьгой в ухе и браслетом на ноге.

Британское издание The Times назвало появление в России мороженого с названием Little Obama «проявлением повседневного расизма в стране». А в New York Post отметили, что подобный продукт усугубляет и без того прохладные отношения между Россией и США.