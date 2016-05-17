Москва, 17 мая, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Госдума уточняет требования к ввозу лекарств для личного использования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

ru.torange.biz Лекарства по рецепту

Так, ввоз в страну лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, включенные в список сильнодействующих веществ и в список ядовитых веществ, утвержденные правительством РФ, осуществляется при наличии документов (заверенных копий документов или заверенных выписок из них), подтверждающих назначение физическому лицу этих лекарств — за исключением препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации и отпускаемых в стране без рецепта.

Подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата.

В случае, если подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) составлены на иностранном языке, к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.