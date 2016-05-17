Москва, 17 мая, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Фестиваль школ искусств состоится в Москве 4 июня в саду имени Баумана. Как сообщается на официальном портале столицы, в работе тематических площадок примут участие воспитанники и работники 156 городских школ искусств. Мероприятия фестиваля приурочены к празднованию Дня защиты детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-класс по гончарному искусству

«Сделать рисунок из пятна чернил, сыграть свою первую партию в оркестре, станцевать народный танец, создать собственное произведение искусства, освоить гончарный круг и технику декупажа горожане смогут в зоне мастер-классов», — сообщается на портале.

Как отмечают организаторы фестиваля, вход на мероприятия свободный. Так, в течение дня будут выступать симфонические оркестры, хоровые и танцевальные коллективы. Также готовится к работе интерактивная площадка для детей, а родителям предложат лекции по педагогике и психологии.

Напомним, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В столице при поддержке городских властей в этот день пройдет общегородской праздник «День детей и родительского счастья».

Кроме того, директора 18 школ исполнят исполнят песни из российских фильмов и мультфильмов.

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