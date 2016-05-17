Москва, 17 мая, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В России каждый день автомобиль водят 63% опрошенных. 22% несколько раз в неделю. 2% водят машину только в тёплое время. 1% граждан выезжают один раз в месяц. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ),

Алексей Саврасов. Зимняя дорога

58% не экономят на содержании автомобиля. 72% жителей России не откажутся от автомобиля даже если расходы на его содержание вырастут.

Немногие автомобилисты оценивают ситуацию на дорогах в своем городе или селе как хорошую, негативные оценки распространены гораздо шире (21% против 76% соответственно). И 43% уверены, что положение дел только ухудшается, 36% не видят перемен, улучшения замечают 18%.

Наиболее острые проблемы автомобилистов — цены на топливо (67%), качество дорог (63%) — нехватка парковочных мест (33%). Почти половина автомобилистов (45%) допускают для себя возможность участия в митингах и мирных демонстрациях в защиту своих прав.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 14 апреля 2016 года в 104 населенных пунктах в 55 субъектах РФ. Опрошены 2000 респондентов, среди них 780 автомобилистов. Статпогрешность не превышает 3,1%.