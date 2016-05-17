Сургут, Югра, 17 мая, 2016, 13:35 — ИА Регнум.



Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». Реж. Борис Степанцов. 1970. СССР «Профессиональные» педагогические методы

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком-инвалидом в реабилитационном центре Сургута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР России.

Напомним, в детском реабилитационном центре Сургута «Добрый волшебник» воспитатель издевалась над ребенком-инвалидом. Это зафиксировано 4 мая камерами видеонаблюдения, запись предоставила мать пострадавшего мальчика. Записи изъяты для прокурорской проверки, которая началась по заявлению родителей ребенка.

На съёмке отчетливо видно, как слепому мальчику заламывают руку во время приема кислородного коктейля, и дальнейшие страдания ребенка, которому в течение двух с половиной часов не то что не оказывали помощь: нянечка ударила его по голове, а воспитатель подпинывала корчащегося в муках малыша. В итоге выяснилось: у ребёнка была сломана рука. На шокирующих кадрах видно, как воспитатель хватает мальчика за уже сломанную руку и тащит.

Видеокадры были опубликованы в СМИ 15 мая. Мама ребенка-инвалида посчитала, что дело хотят спустить «на тормозах»: после заявления родителей их единственный раз допросила полицейский следователь. Губернатор Югры Наталья Комарова 16 мая в срочном порядке отправила своего заместителя Алексея Путина в Сургут, чтобы тот лично разобрался в случившемся в реабилитационном центре «Добрый волшебник».

Приказом департамента социального развития ХМАО создана комиссия для проверки в отношении заместителя начальника управления соцзащиты Сургута и директора реабилитационного центра «Добрый волшебник». В состав комиссии вошли представители департаментов социального развития Югры, здравоохранения, общественники, руководители специализированных реабилитационных учреждений. Комиссия должна до 20 мая предоставить свое экспертное заключение. Кроме того, подвергнутся проверке все реабилитационные центры округа.

Замгубернатора Алексей Путин вечером 16 мая заявил о том, что директор центра «Добрый волшебник» Герман Максимов покидает свой пост: написал заявление об уходе по собственному желанию.

Герман Максимов в интервью «СургутинформТВ» отметил, что сам недоумевает. Воспитатель, сломавшая руку малышу, имеет более 20 лет педагогического стажа, работает в центре с 1993 года, и ранее её деятельность не вызывала нареканий. «Мы пришли к выводу, что есть вина специалиста в его действиях. Он не преднамеренно сломал руку ребенку, а по неосторожности, по чрезмерной активности, не знаем, с чем это связано. Никоим образом не оправдываем действия своего сотрудника, это ненормальные действия. Была попытка помочь медику накормить ребенка, когда он отказывался. Получается, применила чрезмерную грубость, можно аккуратно ребенка придержать, как своих детей держат на руках. Она повела себя слишком грубо, жестко, с чем это было связано, я не могу понять, из объяснений сотрудника тоже непонятно. Есть благодарности от учреждения и от родителей, возможно, что большой опыт работы, выгорание какое-то. Она уже пенсионер, но еще работает», — прокомментировал Герман Максимов происшедшее.

Итоги проверки шокировали и замгубернатора Алексея Путина, который назвал события в «Добром волшебнике» возмутительными и безобразными. Особенно его поразила реакция воспитателя. «Человек совершенно самоуспокоенный. Вот она сейчас на больничном находилась — на нервной почве. Скорее всего, человек уже отработал своё. Ей надо было просто подойти и сказать: я вот не могу, у меня нервов не хватает, мне найдите какую-то другую работу. Работала бы она не с детьми, а в каком-то другом месте, в этом же учреждении. Мы пытались у неё выяснить что-то, чтобы она сказала: да, что-то я не так сделала. Нет, ничего. Никакого раскаяния», — сказал заместитель губернатора ХМАО по социальной политике Алексей Путин в интервью телекомпании «СургутинформТВ».

Сейчас деятельность «выгоревшего» воспитателя изучают региональные прокуратура и СКР. Если выяснится, что она применяла насилие систематически, то последствия для нее могут быть суровыми.

Руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СКР Владимир Маркин заявил: «По результатам рассмотрения полученных из органов внутренних дел материалов по поручению Александра Бастрыкина следственными органами СКР по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ, п. «в» ч.2 ст.112 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего».

В рамках расследования будет всесторонне изучена роль должностных лиц реабилитационного центра, квалификация и уровень подготовки подчиненных сотрудников, а также «профессиональные» методы их работы. Следователи досконально изучат документацию и историю работы центра, чтобы проанализировать все причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления, а также выяснить, имели ли место аналогичные случаи издевательств над детьми-инвалидами в этом центре ранее. Кроме того, следователями будет изучена полнота и состоятельность проверочных мероприятий, организованных органами внутренним дел, в рамках которых до сегодняшнего дня и вмешательства СК России так и не была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка».