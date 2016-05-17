Москва, 17 мая, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) будет рассмотрена ситуация перед матчем 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тереком», сообщает «Р-Спорт».

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По словам председателя КДК Артура Григорьянца, Комитет выяснит, почему «Спартак» отказал «Тереку» в предоставлении стадиона в Тушине для предматчевой тренировки. Напомним, матч закончился победой «Спартака» со счетом 3:0.

Кроме того, Комитет обратит внимание на использование болельщиками «Спартака» пиротехники и вывешивании двух несогласованных баннеров.