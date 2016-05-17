Москва, 17 мая, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Щербинский суд Москвы 17 мая вынес решение об административном аресте на 15 суток 22 задержанных в связи с массовой дракой на Хованском кладбище, сообщает пресс-служба суда.

kyrgyzkorm.kg Арест

По словам пресс-секретаря суда Светланы Бехтиной, всего к административной ответственности были привлечены 22 человека, из них 12 были признаны виновными по статье КоАП «Мелкое хулиганство», десять человек нарушили статью «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти».

Ранее сегодня Пресненский суд Москвы арестовал до 14 июля еще трех фигурантов дела о массовой драке, девять человек были арестованы накануне. Арестованы бывший сотрудник полиции Никита Мошенко и подозреваемые в убийстве гражданина Таджикистана Александр Бочарников и Вячеслав Серов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая драка на Хованском кладбище произошла 14 мая. Три человека погибли, многие участники «разборок» получили ранения. Финансовый мотив совершённых на Хованском кладбище Москвы преступлений следствие рассматривает как основной.