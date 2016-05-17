Владикавказ, 17 мая, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Кировском сельском поселении Ардонского района сельчане не препятствуют больше проведению сельхозработ. Существующую земельную проблему, которая стала причиной разлада между фермерами и группой жителей накануне весенне-полевых работ, решено урегулировать по закону, сообщает 17 мая корреспондент ИА REGNUM.

Олена Власова Земельный вопрос

«Вопросы, которые были озвучены жителями села на собрании с участием временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Вячеслава Битарова нами рассмотрены и по ним проводится работа. Руководитель республики поставил конкретные задачи по возникшей земельной проблеме. Из представителей актива села была создана комиссия для контрольного замера всех тех земельных участков, которые стали причиной недовольства отдельных граждан. При проверке у СПК «Кардиу» не выявлено неучтенных и незаконно обрабатываемых площадей. Речь о самозахвате каких-то земельных участков не идет.

Следует пояснить, что при распаде колхозов и совхозов некоторые площади были переданы администрациям сельских поселений для организации выпаса общественного скота. При этом жители сел продолжали считать эти участки колхозными. Отсюда и путаница с землями. Соответствующие материалы у нас имеются. Что касается Кирово, то там полевые работы ведутся. В СПК «Кардиу» заложили сад на 20 гектарах, готовятся к севу овощных культур. В прошлом году вырастили 530 тонн капусты. Такого урожая ранее не было в районе», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMначальник управления сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации местного самоуправления Ардонского района Сталбек Кесаев.

Отметим, что в этом населенном пункте конфликт между односельчанами возник на почве распределения бывших колхозных земель. Группа сельчан утверждает, что после распада местного сельхозпредприятия не были учтены их интересы и потребовали раздать всем одинаковые наделы. При этом было заявлено, что руководитель СПК «Кардиу» Аслан Гогаев якобы имеет сегодня неучтенные площади. Эти участки и попросили сельчане отобрать у фермера с последующим распределением среди всех жителей Кирово.

Существующая земельная проблема попала в поле зрения руководства РСО-Алания. Временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Битаровпообещал выяснить причины сложившейся ситуации. В Кирово руководитель республики вместе с представителями правоохранительных органов встретился с жителями, чтобы разобраться в непростом для сельчан земельном вопросе и найти выход из ситуации.

Напомним, что в отдельных сельских поселениях Северной Осетии возникли трудности с проведением сельхозработ. Бывшие колхозники требуют немедленно вернуть земли, ранее принадлежа сельхозпредприятиям и переданные в долгосрочную аренду состоятельным людям. В связи с этим группы людей открыто противостоят полевым работам. Сложившаяся ситуация была обсуждена с предпринимателями на совещании под председательством временно исполняющего обязанности главы РСО-Алания Вячеслава Битарова. В ходе беседы представители бизнес-сообщества проинформировали руководителя региона о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в процессе повседневной работы.

С требованием вернуть земли также обратились и жители Тарского сельского поселения Пригородного района. По словам сельчан, в некогда процветающем колхозе имени Коста Хетагурова на учете числились 1780 гектаров земли. Исторически и географически сложилось так, что 1079 гектаров — это так называемые «дальние поля», расположенные недалеко от селения Чермен, в непосредственной близости к административной границе с Ингушетией. Но именно указанные площади находятся теперь в ведении СПК «Агрофирма колхоз имени Коста Хетагурова», которым якобы почти девять лет руководит человек, не являющийся жителем Тарского. Как было отмечено, более того, некоторые арендаторы земледелием и возделыванием культур абсолютно не занимаются, а живут за счет субаренды.

Жители Тарского встретились с Вячеславом Битаровым и рассказали о своих проблемах. По итогам встречи было принято решение о том, что теперь землями в Тарском займется специальная комиссия, на формирование состава которой Вячеслав Битаров отвел недельный срок. В нее войдут ответственные работники центральных аппаратов прокуратуры и МВД, их районных подразделений, депутаты парламента, представляющие интересы избирателей — жителей Пригородного района, в том числе селения Тарское, работники администрации главы РСО-Алания и представители сельского актива.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Северная Осетия относится к числу малоземельных регионов России, при этом земли сельхозначения являются важнейшей составляющей экономики республики. По обобщенным данным статистической отчетности, площадь земель сельхозназначения составляет 371,2 тыс. га. Из них пашни — 184,2 тыс. га, пастбища — 106,5 тыс. га, сенокосы — 19,9 тыс. га и многолетние насаждения — 3,9 тыс. гектаров. Наибольшая площадь земель сельхозназначения расположена в Моздокском районе — 23%.