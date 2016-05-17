Киев, 17 мая, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сырьевой статус украинской экономики является её основной бедой. Украинская экономика нуждается в преобразованиях, чтобы производить национальный продукт, а не просто экспортировать сырьё. Об этом глава украинского правительства сообщил в интервью газете «Украинская правда».

цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Капитальный ремонт?

«Нужно заниматься национальной экономикой. Мы стали сырьевой страной. Это беда. Фактически мы продаем зерно, металл и так далее», — заявил Гройсман.

По словам премьер-министра, Украина должна научиться делать национальную продукцию. Например, это может быть сельскохозяйственная продукция.

«Мы хорошо работаем в аграрном комплексе, в продовольствии, пищевой промышленности, легкой промышленности», — пояснил он.

Гройсман подчеркнул, что Украина нуждается в «капитальном ремонте». По его словам, нужно повышать покупательную способность населения, проводя инвестиции в инфраструктуру и модернизацию. «Таким образом, люди будут иметь работу, зарплаты», — сказал он.