Челябинск, 17 мая, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Челябинской области детские загородные лагеря и санатории обязали проводить двукратную противоклещевую акарицидную обработку. Как сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Роспотребнадзора Елена Мурашова, кроме того, врачами-энтомологами ведомства будет в обязательном порядке проводиться еще и контроль эффективности проведенной в местах загородного отдыха обработки.

apiural.ru Клещ

Ужесточение мер безопасности связано с резким увеличением числа пострадавших от укусов клещей жителей области. Так, по сравнению с этим же периодом прошлого года зафиксировано в 3,5 раза больше укусов, то есть около 2 тысяч человек, из которых 500 — дети.

«В прошлом году на этот же период у нас общее число укушенных клещами составляло около 800 человек, а за весь каникулярный сезон в детских лагерях от клещей пострадали шесть детей, которых родители выводили за территорию лагеря. В этом году уже на сегодняшний день мы имеем семь подтвержденных случаев заболевания вирусами, переносимыми клещами. В связи с этим поставлена очень жесткая задача перед руководителями загородных лагерей и санаториев: максимально обезопасить отдыхающих от клещей. И этим летом у нас ни один загородный лагерь не получит разрешение на открытие, пока там не будет проведена двукратная акарицидная обработка территории», — пояснила Елена Мурашова.

Также представитель регионального Роспотребнадзора отметила, что в этом году сама обработка и контроль ее эффективности не будет требовать от лагерей и санаториев лишних финансовых затрат. Все работы будут производиться за счет государственных средств.

Отметим, что начиная с 2015 года в местах организованного загородного отдыха детей сделан акцент на создании безбарьерной среды, чтобы как можно больше имеющих инвалидность детей в течение лета смогли укрепить здоровье, отдохнуть и активно общаться со своими здоровыми сверстниками.

«Мы на территории своего лагеря уделяем огромное внимание созданию полностью доступной среды для детей с ограниченными возможностями. Для них у нас созданы уже практически все условия для комфортного отдыха. У нас везде, где это необходимо, есть пандусы. В ближайшее время мы планируем покупку специального лифта, который будет поднимать инвалидов-колясочников в столовую на втором этаже», — отметил управляющий оздоровительным комплексом «Лесная застава» Олег Герасимов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, этим летом в Челябинской области будут работать 73 стационарных загородных лагеря, где за сезон, по предварительным подсчетам, смогут отдохнуть и укрепить здоровье более 150 тысяч школьников. Кроме того, для 15 тысяч юных южноуральских любителей походной романтики в красивейших местах региона будут разбиты еще 12 палаточных лагерей.