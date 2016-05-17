Москва, 17 мая, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Средняя стоимость поездки на московском такси в 2016 году составляет не более 500 рублей. Это на 30% ниже аналогичного чека 2014 года и на 25% меньше, чем в 2015 году, заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, сообщается на портале ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское такси

По словам главы ведомства, снижение цен успели заметить многие москвичи, и популярность данного вида городского транспорта в столице растет.

«Услугами такси ежедневно пользуются более 260 тысяч москвичей. Легализация рынка такси открыла москвичам широкие возможности использования этого вида транспорта — вызвать такси по телефону через одно из мобильных приложений сегодня совсем просто», — отметил Ликсутов.

На сегодняшний день в столице зарегистрировано около 66 тысяч официальных такси, что больше, чем во большинстве городов мира. По данным департамента, в часы пик такси в среднем подаются в течение 7−8 минут после вызова, и в условиях высокой конкуренции таксомоторные компании работают над сокращением указанного времени.