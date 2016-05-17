Самара, 17 мая, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Прокурор Самары Андрей Шевцов потребовал от сити-менеджера областного центра Олега Фурсова устранить многочисленные нарушения в детском саду № 321, в том числе несоблюдение гарантий бесплатного дошкольного образования. Поводом для проверки детского учреждения, к которой были подключены специалисты областной Счетной палаты, Департамента образования мэрии Самары, отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, стало анонимное обращение родителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад (фрагмент). Альберт Анкер. 1874

В ходе проверки в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 321» выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, об образовании, противодействии коррупции, бухгалтерском учете и труде, отмечают в надзорном ведомстве.

Так, в нарушение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций старший повар и повар пищеблока во время работы носили личные вещи — ювелирные украшения. В групповых ячейках детей находился хозяйственный и садовый инвентарь — швабры, лопаты, а подоконники в комнатах для игр и отдыха детей были грязными. «Негладкие поверхности стен лестничных клеток и полов проходов между корпусами детского сада препятствуют влажной уборке и дезинфекции», — констатирует прокуратура.

По списку в группе № 7 находится 31 ребенок, но в комнате отдыха стоит только 30 кроватей. Вопреки установленным требованиям, не обеспечивается безопасность обучающихся. Так, на территории детского сада находится полуразрушенное двухэтажное кирпичное здание площадью 63 кв. м, непригодное к эксплуатации и ремонту и представляющее опасность для жизни и здоровья воспитанников. Несмотря на неоднократные обращения заведующей учреждения о списании и сносе здания, администрацией городского округа Самара меры не приняты.

Выявлены нарушения закона при сборе добровольных пожертвований от родителей. В детском саду отсутствует отдельный локальный акт, устанавливающий порядок привлечения и расходования денежных средств от добровольных жертвователей. Ежемесячно в группы детского сада раздаются для оплаты родителям квитанции на добровольные пожертвования без указания суммы. Сумма добровольных пожертвований составляет 100 рублей. Ежегодно родители на собраниях собирают в фонды групп от 1500 до 4000 рублей на одного воспитанника. Деньги расходуются на приобретение канцелярских товаров, детской мебели, игрушек, подарков детям, воспитателям, детской художественной литературы хозяйственные нужды и так далее.

Добровольные пожертвования фактически являются ежемесячными фиксированными взносами. Таким образом, в нарушение Федерального закона «Об образовании в РФ» детским садом не соблюдены гарантии предоставления бесплатного дошкольного образования. Систематические сборы фиксированных денежных платежей с родителей детей делают посещение детского сада частично платным, резюмирует ведомство.

В детском саду на момент проверки отсутствовали актуализированные данные о наличии (отсутствии) судимостей у работников детского сада, по большинству сотрудников необходимые сведения не обновлялись от двух и более лет.

По результатам проверки по поручению прокуратуры области прокурор города Андрей Шевцов в адрес главы Самары Олега Фурсова внес представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, которое находится в стадии рассмотрения. Кроме того, материалы настоящей проверки направлены в Управление Роспотребнадзора по Самарской области для привлечения должностных лиц к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и ст.6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»).