Манила, 17 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. 25 китайских моряков с двух рыболовных судов было задержано властями Филиппин по подозрению в браконьерстве, сообщает Reuters.

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В операции по задержанию китайских моряков участвовали береговая охрана и Бюро по рыболовству и водным ресурсам.

Моряков задержали за нахождение в регионе между островом Бабуян и провинцией Батанес, на севере страны. Китайские моряки находились в водах, которые не составляют части притязаний Пекина на Южно-Китайское море.