Стокгольм, 17 мая, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Более 180 тыс. человек подписали петицию о пересмотре результатов международного песенного конкурса «Евровидение-2016», на котором победила представительница Украины Джамала. Петицию, которая размещена на сайте Change.org, составил житель Армении Артур Ованисян. В тексте обращения мужчина не предлагает принять какое-либо конкретное решение.

Albin Olsson Джамала — победитель конкурса песни «Евровидение 2016»

В петиции говорится: «Мы (зрители) понимаем, что процесс голосования жюри и телеголосования является трудным и эмоциональным, но количество человек, которые подписали это обращение, показывает, что в этом году победителем конкурса является не тот, кто действительно должен был выиграть».

Отметим, что итоги «голосования» будут направлены в Европейский вещательный союз, который занимается организацией песенного конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая украинская певица Джамала, исполнившая песню «1944» о депортации крымских татар, стала победительницей европейского песенного конкурса «Евровидение-2016». Второе место заняла австралийская участница Дэми Им, а на третьем месте оказался исполнитель из РФ Сергей Лазарев.

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