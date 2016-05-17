Липецк, 17 мая, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Липецке бывший главный бухгалтер ансамбля бального танца обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере, с использованием служебного положения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Раздел по-справедливости

По данным следствия, главный бухгалтер ансамбля бального танца с января по сентябрь 2015 года изготовила фиктивные договоры об оказании творческим коллективом услуг, а также подложные приказы о поощрениях, выплатах материальной помощи себе и другим сотрудникам ансамбля. На основании данных документов обвиняемая обналичила денежные средства, причинив ансамблю и областному Управлению культуры и искусства материальный ущерб более 650 тысяч рублей, что считается крупным размером. Деньги женщина забрала себе.

В отношении бухгалтера было возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере). На стадии предварительного следствия женщина дала подробные показания. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.