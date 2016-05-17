Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Смертная казнь могла бы вернуться в Россию в результате референдума о принятии новой Конституции, так как 60−70% граждан поддерживают такую меру. Об этом заявил сегодня председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на международной конференции, приуроченной к 25-летию со дня создания КС РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Казнь предателей Родины. 1943

Зорькин упомянул о гипотетическом референдуме в связи с решением Европейского суда по правам человека (по делу «Анчугов и Гладков против России»), который постановил отменить запрет заключенным голосовать в РФ, прописанный в Основном законе страны, либо вольно трактовать соответствующую статью. В ответ КС РФ после обращения Министерства юстиции постановил не исполнять это решение, оставив за законодателем право изменить Уголовный кодекс таким образом, чтобы голосовать смогли преступники, находящиеся в колониях-поселениях за нетяжкие преступления.

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Валерий Зорькин отметил, что после такого решение КС появились сообщения о некой «катастрофе». «Мы слышали, будто Россия потеряла Страсбург, а маяк движения к правам человека будет утрачен, скроется во мгле», — сказал глава КС.

Он напомнил, что дело «Анчугов и Гладков против России» касалось двух «примечательных граждан»: оба были приговорены к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение, а после кассации они получили по 15 лет лишения свободы.

«Граждане обеспокоились, что были лишены возможности проголосовать за президента Путина, и вот это чувство подвигло их обратиться в Страсбургский суд. (…) Мы закрыли глаза, не стали Страсбург упрекать особенно за то, что перед ним предстали два уголовника, которые никогда бы ни в одной стране — Италии или Германии — не получили бы таких прав», — сообщил Валерий Зорькин.

Тем не менее, имея в виду интересы других граждан, Страсбургский суд, по сути, рекомендовал изменить Конституцию России, причем в соответствующую статью нельзя внести поправки, можно лишь принять весь Основной закон заново.

«Я вам сказал об отношении к смертной казни, могу повторить об отношении к эксцессам уголовного характера со стороны общества, особенно к отдельным типам преступлений, например, мошенничеству в строительстве. Уверены ли наши страсбургские коллеги, что на референдуме было бы принято то решение, которое рекомендовал Страсбург? Я в этом лично не уверен, более того, была бы восстановлена смертная казнь», — заявил Зорькин.

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Он обратил внимание, что в «ответном» постановлении Конституционного суда России говорится, что, признавая объективную необходимость деятельности ЕСПЧ по выявлению структурных недостатков национальных правовых систем, КС рассчитывает, что впредь Страсбург будет придерживаться принципов субсидиарности, — то есть, КС РФ не будут ставить перед фактом европейского консенсуса, достигнутого за спиной российской стороны.

Зорькин считает, что европейский консенсус — это неформальная договоренность, которая достигается с непосредственным участием РФ и в ходе которой учитываются особенности исторического развития России и те объективные трудности, с которыми она сталкивается на своем пути к праву и демократии.