Москва, 17 мая, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы направили в Интерпол новый пакет документов по делу о причастности экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова с целью добиться ордера на объявление олигарха в международный розыск, сообщают «Вести».

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Документы переправлены в Лион (Франция) по договоренности с генеральным секретариатом Интерпола. Не исключается, что новых документов будет достаточно для очередного рассмотрения вопроса об ордере на международный розыск Ходорковского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2016 года Москва направила в Интерпол запрос об объявлении Ходорковского в розыск. Руководство Интерпола не согласилось объявить российского политика и фигуранта уголовного дела в розыск из-за «политического характера» обвинений.