Таллин, 17 мая, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Крупнейшая в Эстонии организация по переработке старых покрышек Шинный союз временно приостановил приём использованных покрышек во всех точках приёма по всей стране. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 мая, сообщили в союзе со ссылкой на его председателя Каура Куурме.

Покрышки

По его словам, причиной приостановки работы точек приёма стала недопустимая ситуация на рынке переработки автомобильных покрышек: из-за слишком низкого тарифа на переработку переработчики авторезины несут убытки — реальные расходы приемщиков и переработчиков в два раза выше.

17 мая прекратил работу крупнейший в стране центр логистики Шинного союза, который находится в Маарду. Местные самоуправления также не желают идти навстречу предприятиям переработчиков покрышек и требуют повышения отчислений в местные бюджеты, ссылаясь на проблемы с экологией и все более разрастающиеся территории по складированию использованной авторезины, отметили в союзе.

Поднять в одностороннем порядке цены на свои услуги предприятия союза также не могут, так как это лишь подтолкнет автовладельцев к тем фирмам, которые используют «серые схемы» либо только складируют, но не перерабатывают покрышки. Это нарушит принципы честной конкуренции, убеждены в союзе.

В Шинном союзе Эстонии предлагают на государственном уровне поднять общие тарифы на складирование и переработку резины, причем переработчики должны получить дополнительную поддержку. В том числе и по возведению единого логистического центра.

Напомним, что Шинный союз Эстонии ежегодно перерабатывает 6000−7000 тонн старых покрышек. Нынешний тариф составляет 55−75 евро за тонну.