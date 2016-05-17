Казань, 17 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Муфтий Татарии Камиль хазрат Самигуллин не поддерживает идею установки на территории Старо-Татарской слободы Казани памятника императрице Екатерине II, об этом духовный лидер мусульман республики заявил 17 мая в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Фёдор Рокотов. Портрет Екатерины II. 1763

Муфтий отметил, что напоминанием о российской императрице служит мечеть Марджани. «Мечеть Марджани сама как памятник Екатерине II, и этого достаточно. Гостям мечети, туристам рассказывают, что эта мечеть была построена с ее разрешения», — сообщил он.

Председатель Духовного управления мусульман республики пояснил, что в целом он не против памятника, если он будет установлен где-то в другом месте. «В Старо-Татарской слободе нет надобности в памятнике Екатерине II», — подчеркнул муфтий.

Ранее в регионе был объявлен конкурс на проект памятного знака «Возрождение», который должен содержать образ императрицы и напоминать о посещении ею Казани в 1767 году. Памятник должен стать символом признательности и уважения к императрице, сделавшей в период своего правления заметные послабления для мусульман страны.

В том же году, согласно личному указу Екатерины II, мусульманам было разрешено строить каменные мечети — ранее храмы им можно было возводить только из дерева.

Первой каменной мечетью Казани, построенной с момента взятия города Иваном Грозным в 1552 году, стала мечеть Аль-Марджани, возведение которой было завершено в 1770 году.