Барнаул, 17 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. На соискание Шукшинской литературной премии поступило 17 заявок, — сообщает сегодня, 17 мая, региональное Управление по культуре и архивному делу. Заявки поступили от авторов из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Вологды, Красноярска, Барнаула, Новосибирска, Орла, Находки, Нижегородской области, Оренбурга и Чебоксар.

Кадр из фильма «Печки-лавочки». 1972 г

«В ближайшие два месяца экспертная комиссия будет знакомиться с работами конкурсантов. Вручение Шукшинской премии состоится в рамках заключительной художественно-публицистической программы Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» на горе Пикет, 23 июля», — пояснении в управлении.

Напомним, Шукшинская премия присуждается за прозаические произведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы. Ее размер составляет 150 тысяч рублей. Кроме этого, по инициативе губернатора Алтайского края издаются книги лауреатов Шукшинской премии, которые поступают в библиотеки региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Шукшинская литературная премия будет вручаться уже в пятый раз.

Первым ее обладателем стал писатель из Кургана Виктор Потанин, в 2009 году она была вручена писателю из Воронежа Ивану Евсеенко, в 2011-м — Михаилу Еськову из Курска, а в 2014 году премия присуждена алтайскому писателю Анатолию Кирилину.