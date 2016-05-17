Москва, 17 мая, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Компания «Башнефть» исключена из перечня стратегических предприятий РФ по решению президента РФ Владимира Путина. Соответствующий президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Таким образом, глава государства разрешил продажу всей госдоли предприятия.

На сегодняшний день Росимущество владеет 50% плюс одной акцией «Башнефти», республика Башкирия — 25% плюс одной акцией. Приватизацией «Башнефти» занимается ЗАО «ВТБ Капитал».

Напомним, что Владимир Путин в начале 2016 года объявил, что до конца года будут приватизированы компании «Роснефть» и «Башнефть». Также речь шла о ВТБ, «Алросе» и «Совкомфлоте». Приватизация должна пополнить государственный бюджет. Доля акций государства в компании «Роснефть» равняется 69,5%.

Отметим также, что 25 апреля первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что представители бизнеса, которые рассматривают возможность приобрести акции энергетических компаний «Роснефть» и «Башнефть», уже начали переговоры с российским правительством.

Шувалов отметил, что правительство рассматривает в настоящее время две потенциальные сделки по приватизации нефтяных компаний. Одна из них — «Роснефть», на приватизацию которой правительство рассчитывает: федеральный бюджет получит доход.

«И по «Башнефти» уже претенденты с правительством ведут переговоры», — пояснил Шувалов.