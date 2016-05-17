Мальта, 17 мая, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Восемь французских туристов получили ранения в результате обрушения балкона одного из ресторанов Мальты, заявили в полиции островного государства. Об этом сообщает Associated Press.

Корниенко Виктор Мальта

Инцидент произошел вечером 16 мая в городе Сент-Джулианс. По неустановленным причинам балкон одного из ресторанов, на котором находились пострадавшие, обвалился на площадку другого, находящегося этажом ниже. Под обвалившимся балконом никого не было.

Одна из туристок получила серьезные повреждения, упав на прибрежные камни с высоты двух этажей. Тяжелые травмы получил также один мужчина. Остальные шестеро отдыхающих отделались незначительными ранениями. Начато расследование с целью установить причины обрушения.