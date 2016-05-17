Краснодар, 17 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Краснодарский край присоединится к всероссийской культурной акции «Ночь музеев». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе кубанской столицы, музеи, библиотеки и выставочные залы распахнут свои двери для посетителей в 19:00 21 мая, завершатся мероприятия в час следующего дня.

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В этом году акция посвящена Году российского кино. В Краснодаре подготовлен развернутый план мероприятий, которые пройдут в музеях, выставочных залах, на площадях и главной улице города Красной. В частности, вечером на Пушкинской площади состоится концерт творческих коллективов и исполнителей.

«В этом году ценители прекрасного смогут не только посмотреть шедевры изобразительного искусства, интересные выставки, но и принять участие в концертах, шествиях и театрализованных представлениях», — рассказали организаторы.

Добавим, что в этом году акция «Ночь музеев» также пройдет в рамках X Кубанского музейного фестиваля, который продлится до 30 мая. В фестивале примут участие библиотеки и учреждения культуры города.

Кроме того, совместно с «Ночью музеев» пройдет акция «Ночь истории». Этот проект организован совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществами.

На костюмированную акцию «Киномания и другие приключения в музее» в «Ночь музеев» приглашает горожан и гостей краевого центра Краснодарский историко-археологический музей им. Е. Д. Фелицына. Интерактивные зоны будут чередоваться с выставками, лекциями, концертными программами и кинопоказами, пройдут музейные квесты «Каменная летопись Кубани» и «В поисках клада».

В Литературном музее Кубани будут представлены литературно-музыкальная композиция о Вере Холодной и фильм с участием звезды немого кино. Музыку Народного артиста СССР Григория Пономаренко можно будет услышать в его мемориальной квартире-музее. А выставочный зал по ул. Рашпилевской, 32 приглашает не только взрослых. Для детей и молодежи планируется флэш-моб «Танец космических роботов» и игра «Снимай кино!».

Выставочный проект «Большая иллюзия. Киномеханика» предложит поклонникам современного искусства художественный музей им. Ф. А. Коваленко. Здесь также проведут мастер-классы в технике эбру (рисование на воде), кендо (владение мечом и шпагой), скетчноутинг (визуальные заметки) в японском стиле. Здесь же можно будет создать собственную художественную композицию или поучаствовать в научном шоу «Открывашка».

Бесплатными вход во все музеи будет в ночь с 21 на 22 мая и в городе-курорте Сочи. В каждом учреждении подготовлена своя творческая программа. Так, в Музее истории пройдет музейный форум «Тени забытых предков», посвященный Году кино в России, 150-летию Российского исторического общества, 55-летию полета первого человека в космос. А в Художественном музее для посетителей будут представлены новые экспозиции из частных коллекций, также здесь состоится концерт сочинской камерной филармонии «Квартет им. С.В. Рахманинова», а сочинские умельцы раскроют секреты своего мастерства.

Музей им. Островского пригласит гостей на бал, концерт бардовской песни, в шатёр со сказками, также для всех желающие проведут экскурсии по мемориальному дому писателя Николая Островского.

По словам организаторов, «Ночь музеев», которая проводится в Краснодаре уже на протяжении многих лет в рамках Международного дня музеев, стала по-настоящему интересным и долгожданным событием культурной жизни города.

В прошлом году в Краснодарском крае участие в акции «Ночь музеев» приняли почти 230 тыс. человек. В частности, в Краснодаре — 97,4 тыс. человек, в Сочи — 19,4 тыс. человек, в Новороссийске — 11,7 тыс. человек. Мероприятия состоялись во всех 60 государственных и муниципальных музеях. В Краевые музейные учреждения в ходе акции посетили свыше 124 тыс. человек. Наибольшей популярностью пользовался Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына, куда пришли 55,7 тыс. человек.