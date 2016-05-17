Абакан, 17 мая, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Заработок главы города Абакана Николая Булакина за 2015 год составил 3,8 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах градоначальника и его заместителей опубликованы на официальном сайте городской администрации.

Vsevolod Knyazev Денежные купюры

В собственности у Николая Булакина земельный участок (38 кв. м), половина квартиры площадью 64,5 кв. м и гараж (27,2 кв. м). Также градоначальнику принадлежит автомобиль «Форд Эксплорер». Супруга мэра за прошлый год заработала 929,04 тыс. рублей. Ей принадлежит квартира площадью 78 кв. м.

Заместители мэра Абакана по итогам прошлого года также стали миллионерами. Первый заместитель главы города Нина Бельтикова отчиталась о доходах за прошлый год в размере 2,8 млн руб. Замглавы Абакана Алексей Лемин заработал 2,8 млн руб.; заместитель главы города Ирина Кацебина — 2,7 тыс. руб.; заместитель Владимир Жуковский — 2,3 млн руб.

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Добавим, мэр Абакана за прошлый год заработал на 1 миллион рублей больше, чем глава Хакасии Виктор Зимин, отчитавшийся о доходах за этот период в размере 2,8 млн руб.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за 2014 год мэр Абакана Николай Булакин заработал 3,3 млн руб., его супруга — 873,7 тыс. руб.