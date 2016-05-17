Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Крановщица Тамара Пастухова, проявившая мужество и отвагу во время пожара на стройке в Санкт-Петербурге, получила сегодня российский паспорт из рук главы УФМС по Петербургу и Ленобласти Елены Дунаевой, передает «Радио Балтика».

mintrans.ru Тамара Пастухова

До этого Пастухова была гражданкой Украины, имеющей вид на жительство в России. В Петербург она приехала жить и работать из Донецка несколько лет назад. Ее дом в Донбассе был разрушен в результате военных действий.

Пастухова рассказала журналистам, что очень переживала накануне вручения паспорта РФ, а на самой церемонии женщина не смогла сдержать слез. Она надеется, что российское гражданство поможет не только ей, но и ее детям навсегда связать свою жизнь с Россией.

«Теперь я могу избирать, могу брать ипотеку. Дети теперь смогут тоже получить вид на жительство и потом, как я, стать гражданами России», — сказала Пастухова.

«Мы очень рады, что наше государство пополнилось достойным гражданином. Уверена, что у вас будет счастливая жизнь», — отметила, вручая паспорт, Елена Дунаева.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул 19 января 2016 года при строительстве вантового моста Западного скоростного диаметра (ЗСД) через Петровский фарватер. Машинист башенного крана Тамара Пастухова, рискуя жизнью, спасла троих рабочих: она спустила их в люльке на землю, сама попав в огненную ловушку. Женщину эвакуировали спасатели.

Глава Минтранса Максим Соколов ранее наградил Тамару Пастухову знаком «Почетный дорожник России». МЧС вручило ей ведомственную медаль «За отвагу на пожаре».

Тамара Пастухова родилась в 1951 году в Уфе, но многие годы жила под Донецком. Рабочий стаж Пастуховой — 46 лет. У нее четверо детей и восемь внуков. Ее зять и внук тоже работают крановщиками.