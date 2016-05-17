Москва, 17 мая, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил 17 мая о намерении России требовать включения погашения долга в $3 млрд по облигациям в программу выделения финансовой помощи Украине.

Цитата из м/ф «Казаки». Реж. Владимир Дахно. 1987. СССР Как возвращать будете?

По его словам, на этом Россия может настаивать как суверенный кредитор. «В соответствии с правилами МВФ все суверенные обязательства при предоставлении финансовой помощи фонда должны быть учтены», — сказал Силуанов.

Со своей стороны Россия ранее делала предложения по условиям реструктуризации долга, однако Киев на них не отреагировал. Отвечая на вопрос, как складывается диалог по этому вопросу с новым правительством Украины, министр ответил, что «пока никак». «У нас не было диалога на уровне министров финансов. К сожалению, его и нет», — сказал Силуанов.

Напомним, в феврале этого года Россия подала на Украину иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины задолженности на $3 млрд и невыплаченные проценты на $75 млн.

Этот заем был предоставлен Москвой ещё в 2013 году в виде покупки Россией суверенных евробондов Украины на $3 млрд. До конца прошлого года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Киев настаивает на том, чтобы Россия реструктурировала этот долг на условиях коммерческих кредиторов. Россия отказывается, так как этот долг является суверенным.