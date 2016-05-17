Симферополь, 17 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Строители приступили к возведению опор моста через Керченский пролив на морских участках — до этого возведение объекта велось на сухопутных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая сообщили в информационном центре «Крымский мост».

kremlin.ru Строящийся Крымский мост

В настоящее время у западной оконечности острова Тузла строители забивают сваи под опоры, которые поднимут автодорожную часть сооружения над водой. Фундамент каждой из них формируется из 12 трубчатых свай диаметром 1420 мм. Между косой и островом Тузла сооружаются опоры под автомобильный и железнодорожный мосты с фундаментом из восьми трубчатых свай.

По словам руководителя проекта на участке «Протока» Павла Некрича, работы ведутся с технологической площадки, где находится основное оборудование: 300-тонный кран, вибропогружатели разной мощности, гидравлический молот и направляющий каркас — кондуктор, позволяющий погружать сваи большой длины в акваторию с точностью до 100 миллиметров. Сваи погружаются отдельными секциями из металлических труб, которые свариваются между собой способом электродуговой сварки.

Строительство моста в настоящее время ведется и в акватории, и на суше. В настоящее время готово 16 опор — семь из них для автодороги, еще девять — для железнодорожной ветки, всего погружено более 800 свай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале этого года проектная документация Керченского моста, который должен соединить Крым с материковой частью России, получила положительное заключение государственной экспертизы. Первая опора моста была построена к 12 апреля этого года.

Стоимость объекта оценивается в 211 млрд 851 млн 575 тыс. 730 рублей в ценах четвертого квартала 2015 года. Новый мост станет самым длинным в России: по проекту его длина — 19 километров. Планируется, что движение по мосту будет открыто до декабря 2018 года.