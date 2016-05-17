Москва, 17 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Новая добровольная система формирования пенсионных накоплений, разработанная Минфином и ЦБ РФ, может заработать либо во второй половине 2017 года, либо с 2018 года. Об этом сегодня, 17 мая, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Сегодняшний уровень пенсионного обеспечения позволяет обеспечить среднюю пенсию в размере порядка 12−13 тысяч рублей в месяц. Чтобы в будущем размер пенсии был больше, работающие граждане должны сами об этом позаботиться», — отметил Силуанов.

«Чтобы воссоздать эту (накопительную) систему, мы говорим, что каждый гражданин должен формировать себе такие накопления, иметь четкое понимание, сколько средств он накопил», — пояснил глава Минфина.

По его словам, пенсионные накопительные счета могут быть открыты либо в пенсионных фондах, либо в коммерческих банках. По аналогии с «материнским» этот капитал будет называться «пенсионным». Причем предполагается, что эти средства можно будет снять со счета после накопления определенной суммы (например, на цели здравоохранения) и даже оставить в наследство.