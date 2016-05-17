Токио, 17 мая, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Один из руководителей заявки Токио на проведение Олимпийских игр 2020 года Тсунекаду Такеда заявил 17 мая в парламенте страны, что он не может раскрыть подробности контракта с сингапурской фирмой, из-за сотрудничества с которой участие Токио в играх было омрачено причастностью к коррупционному скандалу во Франции, сообщает Associated Press.

japantimes.co.jp Оглашения результатов на право проведения Олимпийских игр 2020 в Токио

«Мы просмотрели содержания договора, однако это вопрос конфиденциальный», — отметил он. «Поэтому, как я понимаю, я не вправе раскрывать его содержимое, не получив на то одобрения другой стороны», — добавил он.

Напомним, вокруг участия Токио в Олимпийских играх 2020 разгорелся скандал, после того как британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой указывалось, что право на проведение спортивного мероприятия столица Японии выиграла с помощью взятки.

По данным прокуратуры Франции, на счет сына бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака была переведена сумма в размере $2 млн. Оба Диака, сын и отец, являются фигурантами следствия правоохранительных органов Франции, которые подозревают их в коррупции.

В свою очередь, днем ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что его правительство готово на всестороннее сотрудничество с французским правосудием.