Москва, 17 мая, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ считает нецелесообразным продлевать амнистию капиталов в РФ за пределы первого полугодия 2016 года. Об этом сегодня, 17 мая, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Скрытые капиталы

«Мы пошли навстречу предпринимательскому сообществу, облегчили целый ряд процедур с тем, чтобы они смогли более спокойно, более свободно заявлять о своих доходах, счетах, имуществе, которые есть за рубежом. Поэтому это было сделано в текущем году и мы продлили еще до конца первого полугодия возможность такой амнистии. Но считаем, что бесконечно продлевать нет смысла, тем более, что основные предложения предпринимательского сообщества мы реализовали, тот, кто желает заявить о своих доходах, о своих имущественных комплексах — может спокойно это сделать в течение первого полугодия текущего года», — пояснил Силуанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в начале июня 2015 гола подписал закон об амнистии декларируемых зарубежных активов, создавший правовую основу для проведения в 2015 году добровольного декларирования гражданами России зарубежного имущества и банковских счетов, в том числе оформленных на номинальных владельцев. Речь идёт о недвижимом имуществе, ценных бумагах, акциях в капитале организаций и контролируемых иностранных компаниях. Закон вступил в силу с 1 июля и действовал до 31 декабря 2015 года.

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